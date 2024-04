«La Loi sur les langues officielles nous met en opposition» – Mario Beaulieu

Au Québec, on a les mêmes intérêts que les communautés francophones et acadiennes, mais la LLO fait que l’appui fédéral va du côté anglophone automatiquement. Donc, quand on la modifie pour les francophones hors Québec, on la modifie aussi pour les anglophones du Québec.

Quand les francophones hors Québec, par exemple, vont dans les tribunaux pour modifier les critères d’accès aux écoles françaises, à cause de l’approche symétrique qui fait équivaloir ces francophones aux anglophones du Québec, [ces derniers] vont demander les mêmes assouplissements. Donc, le Québec va être obligé d’aller dans les tribunaux contre ces changements-là parce que ça s’applique au Québec.

Le conflit n’est pas entre les communautés francophones et acadiennes et le Québec français. Le conflit est entre le Québec français et le gouvernement canadien, qui utilise les communautés francophones et acadiennes pour justifier de financer l’anglicisation du Québec.

Financement de l’anglais

Mario Beaulieu a présenté une étude en novembre 2023 sur le financement fédéral de l’anglais au Québec. De manière générale, l’étude suggère que le financement octroyé dans le cadre de la LLO au Québec revient en majeure partie aux anglophones. Le député estime que c’est une injustice pour le Québec, où le français est en déclin.

Le gouvernement a introduit le principe d’asymétrie dans la nouvelle LLO, alors pourquoi maintenez-vous ne pas pouvoir aider les francophones hors Québec sans aider les anglophones du Québec?

Ils ont dit une chose et son contraire, parce qu’ils ont maintenu aussi le principe de communautés de langues officielles en milieu minoritaire. Ils ont maintenu le principe d’appuyer les anglophones du Québec.