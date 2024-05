La fonction publique réticente au bilinguisme, selon le rapport du commissaire

Viser les hauts dirigeants

«C’est un problème qui a été suivi par plusieurs commissaires au fil des années», raconte François Larocque, professeur de droit à l’Université d’Ottawa.

Titulaire de la Chaire de recherche en droits et enjeux linguistiques, celui-ci fait la différence entre la théorique et la pratique. «En théorie, dit-il, puisque la Loi sur les langues officielles est quasi-constitutionnelle, elle devrait colorer la mise en œuvre de toutes les autres lois fédérales. Elle devrait aussi colorer les méthodes, procédures et démarches internes dans tous les ministères et institutions fédérales.»

Mais en pratique, cette loi doit être respectée par les acteurs pour qu’elle soit efficace. «Ce sont, au final, les individus qui prennent les décisions au jour le jour.»

Selon François Larocque, les gens «d’en haut», comme le bureau du premier ministre et le Conseil du trésor, peuvent encourager les bonnes pratiques. «Si les dirigeants et les cadres adhèrent et respectent le principe, alors c’est clair que les équipes et les fonctionnaires la mettront en œuvre.»

«Ça commence, selon moi, avec le leadership des hauts fonctionnaires», a indiqué Raymond Théberge en conférence de presse.