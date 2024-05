Le français au Québec: en déclin ou «pas trop pire»?

Priorité 6 : Augmenter la disponibilité et la mise en valeur des contenus francophones dans l’environnement numérique.

Priorité 7 : Attirer et retenir un plus grand nombre d’étudiants internationaux francophones et «francotropes» (dont la langue maternelle n’est pas le français, mais dont la culture d’origine a des affinités avec le français: Arabes, Vietnamiens, Congolais, Camerounais, Sénégalais, Roumains…).

On propose notamment ici de réviser la formule de tarification des droits de scolarité des étudiants canadiens et internationaux en faveur des francophones et francotropes.

Priorité 8 : Améliorer la maîtrise du français des élèves et des étudiants québécois. On veut notamment actualiser les programmes d’études de français, langue d’enseignement, et sensibiliser les élèves à la lecture.

Priorité 9 : Renforcer l’attachement des Québécois à la langue française et favoriser son rayonnement.