Francophonie pancanadienne: «on est dans un momentum»

Le CPQ est tout de même membre – et vice-président Amériques – de l’Alliance des patronnats francophones de 31 pays, fondée en 2022. «Le train est en marche», dit-il, en parlant des échanges et des partenariats entre entreprises francophones à l’internationale.

Et les regroupements de chambres de commerces francophones du Québec, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de l’Alberta ont créé en 2023 une Alliance de la francophonie économique canadienne (AFEC). Le Club canadien de Toronto fait d’ailleurs partie des fondateurs de la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA), et donc de l’AFEC.

Primauté du secteur privé

Les deux conférenciers du Club canadien ont souligné le rôle et la responsabilité du secteur privé, les entreprises, dans l’évolution de leurs socités. Mme Henkel a même lancé: «Oubliez les gouvernements! Les gouvernements et les partis politiques changent, les entrepreneurs restent le moteur de la croissance.»

Autrice à succès, conseillère stratégique, conférencière et animatrice, Danièle Henkel est une «passionaria de l’entrepreneuriat».

Conseillère politique et économique de l’ambassadeur des États-Unis en Algérie pendant douze ans, elle a préféré fuir la montée de l’intégrisme religieux en immigrant au Québec au début des années 90 avec sa mère, son mari et ses quatre enfants. Six ans plus tard, elle créait le Gant Renaissance, point de départ des Entreprises Danièle Henkel.