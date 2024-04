Production multimédia et langue des signes récompensées par l’Ontario et le Québec

Les conférences ont adopté un format de 20 minutes, à la manière des TED. Chaque présentation était suivie d’une période de réseautage pour permettre aux participants de poursuivre les échanges sur le sujet présenté.

«Notre but, avec ce format moderne, est de toujours mieux engager nos invités et leur offrir une expérience interactive et dynamique», explique Richard Kempler, directeur général de la FGA.

On y a discuté de la communauté franco-ontarienne, qui représente 12% du PIB de la province, mais aussi de la francophonie mondiale: «langue d’enseignement dans 36 pays et territoires, 3e langue en affaires après anglais et le mandarin, 5e langue la plus parlée dans le monde…»

Diversité et prospérité

Plusieurs intervenants ont évoqué l’importance de l’immigration, la diversité culturelle et la place des femmes dans la francophonie économique.

«L’admission de résidents permanents francos en Ontario ne cesse de croître et représente un bassin de main-d’œuvre important qu’il faut intégrer dans nos entreprises», a fait valoir Carolyn Savoie, analyste politique de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario.