Leadership en politique et en affaires: pareil… mais pas pareil

Jocelyn Bérard soutient qu’il est possible de gérer son image et de conserver sa crédibilité dans le secteur privé. Mais à la lumière de l’expérience d’Annamie Paul, il convient que c’est plus difficile sur la scène politique, soumise à une attention intense des médias, des adversaires et des électeurs.

Vendre ses idées

Pour évaluer la crédibilité d’un leader, il a adopté une formule mathématique: «Fiabilité + Capacité + Intégrité = Crédibilité».

Car la crédibilité est le facteur d’influence le plus important: crédibilité est presque synonyme d’influence. En entreprise, cela signifie être en mesure de vendre ses idées ou son budget, donc de progresser.

Dépisteur et cultivateur de talents au sein de grandes organisations, Jocelyn Bérard explique que son travail exige beaucoup de psychologie. Chez la relève, il cherche surtout «les bonnes raisons de vouloir être leader» et «le désir de continuer d’apprendre sur soi et sur son milieu».

Cela vaut aussi pour les patrons, qui ont intérêt à rechercher l’adhésion de leurs employés à leurs décisions. «Faites ceci parce que je vous le dis… ce n’est plus comme ça que ça se passe.»