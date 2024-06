Dangers pour le français en terre d’Amérique: appel à la vigilance

Robert Doyle à l’honneur

L’Ordre du mérite est remis chaque année à une personne pour souligner sa contribution à la promotion des services juridiques en français, le soutien qu’elle a apporté au développement et à la mise en œuvre de la common law en français, ainsi que son dévouement à la cause au sein de plusieurs associations et organismes.

Par cette distinction, l’AJEFO souhaite mettre en lumière le parcours et l’engagement de Robert Doyle, ainsi que le remercier au nom de toute la communauté franco-ontarienne pour son énergie déployée au service de la justice en français.

Membre fondateur de l’AJEFO, Robert Doyle en est le directeur général de 1986 à 1988 et milite à ce titre auprès des gouvernements fédéral et provincial pour l’amélioration des services en français au sein du système judiciaire de l’Ontario.

Fervent défenseur de «deux langues officielles, une justice égale», son énergie et bon jugement ont assuré que l’AJEFO soit bâtie avec de solides fondations. Un engagement qu’il renforcera de 1997 à 1998 en tant que membre du conseil d’administration de l’AJEFO.

Panéliste de renommée, formateur à divers concours de plaidoirie, mentor d’excellence pour des dizaines de jeunes avocats et avocates francophones, participant actif aux congrès de l’AJEFO, il répond présent, toujours, avec charisme et professionnalisme.