Les déboires de Trump commentés par trois criminalistes de Toronto

si un Congrès américain peut ou non annuler les votes d’un État au sein du collège électoral;

si un vice-président peut ou non refuser de certifier une élection;

ou si un gouvernement/président fédéral peut ou non faire pression politique sur les représentants d’un État après une élection.

«Les tribunaux de première instance fédérale et étatiques américains ne détiennent pas l’autorité morale et politique nécessaire pour gérer les aléas de la politique électorale présidentielle. La Cour suprême des États-Unis, en perdant trop de temps pour diriger et guider, joue avec le feu en ce qui a trait à l’avenir du système constitutionnel américain.»

«Le moteur pourrait exploser à tout moment au cours des six à huit prochains mois. Et l’avenir du Canada, même si nous n’avons rien à voir avec la politique américaine, est en jeu.»

Diplômé de la Faculté de droit de l’Université de Moncton en 1999, Joel Etienne pratique le droit à Toronto depuis 24 ans. Il est également réalisateur de cinéma/télévision et scénariste.

La prison ou la présidence?

Pour Luc Leclair, Trump est une personne énigmatique, un être unique. Beaucoup de gens, de la gauche comme de la droite, le voient soit comme un dieu ou un démon. Luc Leclair le considère des deux côtés.

«Étant avocat criminaliste, je m’imagine en train de le défendre contre les attaques de la gauche radicale. D’autre part, je le trouve déplorable, un criminel qui doit être mis en prison, pas qualifié comme candidat pour la présidence.»