Les juristes bilingues ont l’avantage de connaître les deux versions linguistiques de la loi

Vice-président du RÉCLEF et bénéficiaire d’une bourse d’études Carrières en justice décernée par l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO), Charles Hinse-MacCulloch occupe présentement un poste d’été au Programme de contestation judiciaire et, pour l’année 2020-2021, est rédacteur en chef de la Revue de droit d’Ottawa. Il peut être rejoint à l’adresse courriel [email protected].

Diplômée (2008) de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, Azadeh Nourbakhsh Lavictoire a fondé en 2009 le Cabinet juridique Nourbakhsh où elle pratique en droit des successions et en droit des organismes à but non lucratif et des organismes de bienfaisance. En plus des deux langues officielles des tribunaux, elle maîtrise également le farsi.

Vice-présidente du Comité des langues officielles de l’ABO, elle est également co-fondatrice et présidente de Fuite Spinale LCS Canada, un organisme à but non lucratif voué à l’amélioration de la santé des Canadiens souffrant d’hypotension intracrânienne spontanée, causée par des fuites du liquide cérébro-spinal (LCS), et pour aider la communauté médicale à être mieux équipée pour lutter contre cette maladie.

Maître Azadeth Nourbakhsh Lavictoire peut être rejointe à l’adresse courriel [email protected] et au numéro de téléphone ou 416.450.8058.

Après l’obtention de son diplôme de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, Kenza Salah a été auxiliaire juridique auprès du juge George R. Locke, de la Cour fédérale. Membre du Barreau de l’Alberta, elle est sociétaire en droit de la propriété intellectuelle au cabinet Osler, Hoskin et Harcourt, à Ottawa, depuis 2018. Elle est secrétaire du Comité des langues officielles de l’ABO.