Les finances des organismes francophones toujours dans le rouge

Mais plus que le financement, la FCFA pointe du doigt sa distribution. «On n’est pas en train de dire qu’il n’y a pas assez d’argent. On est en train de dire qu’il faut mieux examiner la manière que les fonds se rendent dans nos communautés», nuance Liane Roy.

C’est pourquoi la FCFA et ses membres exhortent le gouvernement à entreprendre un examen indépendant de l’allocation des fonds fédéraux pour les langues officielles, afin de mieux répondre aux défis structurels des communautés.

«Il y a des retards de paiement», observe Liane Roy. «Et il y a toute cette idée-là que plusieurs organismes survivent presque par projet et non pas par financement de base.»

Un examen indépendant permettrait de déterminer «où [sont] les obstacles et les blocages et comment on pourrait ajuster et assouplir les programmes», et d’avoir un regard neuf, «un regard holistique sur l’ensemble de l’appareil», détaille-t-elle.

«Il y a plusieurs ministères qui donnent des fonds au niveau des langues officielles. On voudrait s’assurer qu’on va chercher l’ensemble des fonds qui nous sont destinés et que ça sera à la bonne place.»