Les nouvelles responsabilités du commissaire aux langues officielles

L’utilisation du français ne cesse de décliner au pays, n’en déplaise à ceux qui voudraient croire le contraire. Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à examiner les indicateurs sur les langues officielles que compile régulièrement Statistique Canada.

Ce déclin se trouve encore une fois confirmé par la publication d’un «tableau de bord» que vient de mettre en ligne l’agence statistique pour nous permettre de visualiser les tendances linguistiques sur plusieurs décennies.

Il ne s’agit pas de nouvelles données, mais plutôt d’un nouvel outil permettant d’examiner les tendances lourdes caractérisant l’usage des deux langues officielles à partir des données des recensements depuis 1951.

Le français seule langue maternelle en baisse

Grâce à ce tableau, on voit clairement que la situation du français se fragilise. Par exemple, on constate que le pourcentage de personnes déclarant avoir le français comme seule langue maternelle est en diminution constante: il est passé de 24,1% en 1991 à 19,6% en 2021.

Cette baisse s’observe dans toutes les régions du pays, mais de manière inégale. Les endroits les plus touchés, déjà hautement vulnérables, sont la Saskatchewan et le Manitoba. Les pourcentages ont diminué de moitié ou presque, passant de 2,1% à 1,1% en Saskatchewan et de 4,6% à 2,8% au Manitoba.