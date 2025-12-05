Le Centre francophone met ses partenaires à l’honneur

Des dirigeants et partenaires du Centre francophone du Grand Toronto. Photo: Soufiane Chakkouche, l-express.ca
Publié 05/12/2025 par Soufiane Chakkouche

Ensemble, pour une communauté solidaire et résiliente, c’est le thème choisi cette année par le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) afin de célébrer ses partenaires. Objectif affiché: mettre en exergue la solidité de la collaboration entre les partenaires du Centre et ce dernier, ainsi que la diversité des services offerts à la communauté francophone du Grand Toronto.

Organismes communautaires, institutions, bailleurs de fonds, écoles, centres de santé, entreprises associations… ce brunch annuel, le 3 décembre au siège social du 555 rue Richmond Ouest, a rassemblé la quasi-totalité des partenaires et collaborateurs du CFGT.

«On est là aujourd’hui pour célébrer nos partenaires et leur dire merci pour leur collaboration, mais aussi pour avoir des échanges afin de voir comment on peut mieux travailler ensemble et mieux répondre aux besoins de la communauté», explique à l-express.ca la PDG Estelle Courty Duchon.

CFGT, Centre francophone, partenaires
Des dirigeants et employés du Centre francophone du Grand Toronto. Au centre en bleu: la PDG Estelle Duchon. Photo: CFGT
CFGT, Centre francophone, partenaires
Au brunch des partenaires du CFGT: Francine Watkins, Carl Bouchard, Denys Giguère, Oureye Seck. Photo: CFGT

Une main seule ne peut applaudir

L’un des points essentiels abordés par le parterre de dignitaires qui se sont succédé sur scène est celui de la nécessité de la collaboration et du travail en équipe pour répondre aux besoins de la communauté francophone et faire entendre sa voix auprès des décideurs politiques et économiques.

«C’est important de parler des partenariats, car un seul organisme ne peut pas arriver à trouver toutes les solutions, c’est le cas chez moi aussi», lance d’emblée à l’assistance Carl Bouchard, commissaire aux services en français en Ontario, présent à l’événement la veille du dépôt de son 4e rapport depuis qu’il est aux commandes du Commissariat aux services en français.

Même son de cloche du côté de Denys Giguère, vice-président du conseil d’administration du CFGT: «Aucun organisme ne peut répondre seul aux défis de notre communauté. Nos partenaires sont essentiels, grâce à eux, nous pouvons créer des parcours cohérents, éviter les ruptures des services et offrir aux francophones du Grand Toronto un accompagnement de qualité, et ce quel que soit leur besoin ou leur âge.»

Chris Glover, député provincial de la circonscription de Spadina-Fort York, ajoute: «Sans vous, les francophones de notre communauté n’auraient pas accès aux services dont ils ont besoin. Merci au CFGT et à ses partenaires présents ici pour leur travail.»

CFGT, Centre francophone, partenaires
Carl Bouchard, Aissa Nauthoo, Chris Glover, Estelle Duchon, Serge Paul. Photo: CFGT
CFGT, Centre francophone, partenaires
Jean-Luc Bernard, Jeanne-Françoise Mouè, Sébastien Fontaine. Photo: CFGT

Exemples de complémentarité

Fruit de cette collaboration, la complémentarité a également été mise en lumière par les responsables du Centre, comme le souligne sa PDG à l-express.ca: «Travailler ensemble, c’est aussi réfléchir à comment on peut être complémentaire et qu’est-ce qu’on peut apporter les uns aux autres.»

Estelle Estelle Courty Duchon en veut pour exemple l’expérience du CFGT dans le secteur de la petite enfance: «On a des centres ON y va situés à l’intérieur des écoles francophones, ce qui permet aux familles qui sont déjà là de venir avec leurs petits au même endroit; ça, c’est un bel exemple de complémentarité», fait-elle valoir.

De même, un autre procédé similaire à mettre à l’actif du CFGT touche l’autre bout de la chaîne de la vie, à savoir les aînés. En effet, une collaboration entre le CFGT et Centres d’accueil Héritage a permis à l’équipe médicale du CFGT de se déplacer afin d’offrir la vaccination contre la grippe aux personnes âgées, comme c’est le cas actuellement, plutôt que de demander à chacune de ces personnes de se rendre au Centre.

CFGT, Centre francophone, partenaires
Oureye Seck, Aliou Sène. Photo: CFGT
CFGT, Centre francophone, partenaires
Luc Bonaventure Amassou, VP de l’AFO. Photo: CFGT

Une précieuse base de données

Par ailleurs, au-delà du travail collectif, un détail, et pas des moindres, a été soulevé par Luc Bonaventure Amassou, vice-président du conseil d’administration de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), également présent pour l’occasion. «Le CFGT est un exemple de partenariat qui nous permet de rapporter au niveau du gouvernement des besoins concrets et tangibles de la communauté francophone.»

Cette tangibilité est indéniablement liée à la collecte de données sur le terrain. À ce titre, le CFGT constitue une mine d’informations.

«Le CFGT est aussi pour nous une centralisation des données concernant la communauté francophone, et, comme avec les autres organismes, on se nourrit de ces données», reconnaît Luc Bonaventure Amassou.

Cela étant écrit, Estelle Courty Duchon confie que l’un des gros souhaits encore inassouvis du Centre demeure une gestion directe des logements abordables. «C’est sûr qu’à plus long terme, le CFGT aimerait travailler avec ses partenaires sur la question du logement abordable. C’est quelque chose qu’on explore actuellement et, qui sait, un jour, on pourra gérer du logement directement.»

