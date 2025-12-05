Le Centre francophone met ses partenaires à l’honneur

Ensemble, pour une communauté solidaire et résiliente, c’est le thème choisi cette année par le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) afin de célébrer ses partenaires. Objectif affiché: mettre en exergue la solidité de la collaboration entre les partenaires du Centre et ce dernier, ainsi que la diversité des services offerts à la communauté francophone du Grand Toronto.

Organismes communautaires, institutions, bailleurs de fonds, écoles, centres de santé, entreprises associations… ce brunch annuel, le 3 décembre au siège social du 555 rue Richmond Ouest, a rassemblé la quasi-totalité des partenaires et collaborateurs du CFGT.

«On est là aujourd’hui pour célébrer nos partenaires et leur dire merci pour leur collaboration, mais aussi pour avoir des échanges afin de voir comment on peut mieux travailler ensemble et mieux répondre aux besoins de la communauté», explique à l-express.ca la PDG Estelle Courty Duchon.

Une main seule ne peut applaudir

L’un des points essentiels abordés par le parterre de dignitaires qui se sont succédé sur scène est celui de la nécessité de la collaboration et du travail en équipe pour répondre aux besoins de la communauté francophone et faire entendre sa voix auprès des décideurs politiques et économiques.

«C’est important de parler des partenariats, car un seul organisme ne peut pas arriver à trouver toutes les solutions, c’est le cas chez moi aussi», lance d’emblée à l’assistance Carl Bouchard, commissaire aux services en français en Ontario, présent à l’événement la veille du dépôt de son 4e rapport depuis qu’il est aux commandes du Commissariat aux services en français.