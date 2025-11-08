Participation record à la foire d’emploi bilingue du Centre francophone

Ce jeudi 6 novembre, au Metro Hall, plusieurs centaines de personnes sont venues à la foire d’emploi bilingue organisée par le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT). Une participation record pour cet événement annuel.

La plupart des participants à l’événement étaient des nouveaux arrivants, soulignant leur difficulté de trouver du travail dans la métropole anglophone.

Un marché du travail sous tension

Toronto, cœur de l’économie canadienne, n’est pas au meilleur de sa forme. Le taux de chômage est aujourd’hui d’environ 9,5 %, selon Job Bank. C’est un taux supérieur à la moyenne nationale et provinciale.

Les francophones unilingues – une minorité dans la minorité – sont particulièrement touchés par ce chômage.

Meryem Taleb, directrice du service emploi, logement et immigration du CFGT, souligne la pertinence de la foire au regard de ces difficultés.