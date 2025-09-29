Les travailleurs étrangers temporaires «ne volent pas les jobs»

Selon le Parti conservateur, il faudrait supprimer le Programme des travailleurs étrangers temporaires, car cette main-d’œuvre «vole» des emplois aux Canadiens, notamment aux jeunes. Un point de vue «erroné», selon un employeur du secteur du homard et une organisation syndicale.

Le sujet est revenu dans le débat parlementaire depuis que le Parti conservateur de Pierre Poilievre a annoncé vouloir supprimer le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET), le 3 septembre dernier.

Dans un communiqué, le parti affirme que ce programme «fait baisser les salaires et prive les jeunes Canadiens d’opportunités».

Pour Nathanaël Richard, directeur général de l’Association des transformateurs de homard des Maritimes, au Nouveau-Brunswick, qui représente 25 entreprises de transformation, Pierre Poilievre surfe sur «le discours ambiant» anti-immigration et le fait que le taux de chômage est monté à 7,1% en août.

Il s’agit du plus haut niveau depuis 2016 hors pandémie, alors que l’économie canadienne a perdu 66 000 emplois, selon Statistique Canada.