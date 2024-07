Travailleurs étrangers temporaires: les besoins ont changé

«C’est plus par la suite que les choses se sont complexifiées, notamment via ces programmes-là, qui étaient plus marginaux avant 2019. On n’en parlait pas vraiment de la portion non permanente, poursuit-il. Je pense qu’il faut quand même revenir à quelque chose qui a un certain contrôle et que ça soit marginalement utilisé pour des pénuries de main-d’œuvre très ciblées.»

Rappelant la position pro-immigration de la Banque Nationale, il avise que dans un contexte de crise du logement et avec un marché du travail «qui se détériore», ce n’est pas le meilleur moment pour faire venir des gens. «C’est ne pas leur servir du tout, dit-il. Plusieurs sont très désillusionnés et [partent], dans un tel contexte.»

L’économiste fait remarquer que même pour les nouveaux arrivants, le marché du travail est serré. En juin, dit-il, le taux de chômage pour cette population s’élevait à 12,7%.

Une approche sectorielle

Matthieu Arseneau confirme que, dans un contexte de forte augmentation de la population et de faible création d’emploi, plusieurs entreprises sont en gel d’embauche. Certains secteurs, comme ceux de la santé et de l’éducation, ont des besoins plus graves.

«Le nombre de postes vacants a suivi une tendance à la baisse, mais il y en a toujours [environ] 650 000 au Canada, chiffre André Bernard. On a, par exemple, 94 000 postes vacants dans le secteur de la santé, 186 000 dans le secteur de la vente et des services et aussi 130 000 dans les métiers, transports, machinerie et domaines apparentés.»