L’embauche des travailleurs étrangers temporaires facilitée, mais pas leur protection

Sur le détachement [des travailleurs temporaires d’un employeur abusif], il y a deux façons de faire selon Cheolki Yoon : délivrer des permis de travail ouverts pour les travailleurs vulnérables et refuser les EIMT après l’enquête qui aura prouvé que l’employeur a abusé de l’employé.

Charges illégales

Jean-Bruno Nkondi assure de son côté que ce sont les salaires les plus bas et les employés les moins qualifiés qui sont les plus exposés aux abus.

«Beaucoup de travailleurs temporaires veulent rester, mais leur statut est fragile. C’est là qu’il peut y avoir des cas d’abus et de chantage», rapporte-t-il.

Et si le ministre Boissonnault a affirmé que les travailleurs temporaires seront toujours «payés au salaire minimum», pour le professeur Yoon, il faut regarder les abus sur les «déductions de salaire et les charges illégales de recrutement».

«Ça peut aussi être des frais d’hébergement exorbitants, dans des conditions souvent déplorables», dénonce-t-il.