Sur fond de «légère» récession, le Canada cible les travailleurs et des mesures sociale

Ensuite, le gouvernement souhaite financer 70 000 stages d’été annuellement pour les jeunes en investissant 400,5 millions $ sur deux ans, dès 2023-2024. À cela s’ajoutent 100,2 millions $ sur trois ans, à compter de 2022-2023, pour continuer l’appui des stages pratiques pour les jeunes des Premières Nations.

Au lendemain de l’annonce du Plan des niveaux d’immigration 2023-2025, qui vise l’accueil d’environ 1,5 million d’immigrants entre 2023 et 2025, la mise à jour budgétaire annonce un investissement de 1,6 milliard $ sur six ans sont prévus.

Soutiens ciblés pour faire face au coût de la vie

Pressé par l’opposition conservatrice pour freiner les dépenses, le gouvernement Trudeau a choisi d’injecter de l’argent dans des mesures ciblées pour «rendre la vie plus abordable». Ces mesures totalisent 4,3 milliards $ de dépenses.

L’une des mesures phares consiste à doubler le crédit de la Taxe sur les produits et services (TPS) pour les personnes à faible revenu pendant six mois. Près de 11 millions de personnes et familles recevront des fonds supplémentaires à ce titre. Pour les personnes célibataires, cette mesure représente 234 $ supplémentaires et 467 $ pour les couples avec deux enfants.

L’énoncé économique de cet automne ajoute 1,1 milliard $ au 475 millions $ annoncés à l’Allocation canadienne pour le logement. Une demande qui répond à une des exigences du NPD dans son entente de confiance avec les libéraux.