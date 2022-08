À quel prix les travailleurs étrangers viennent-ils au Canada?

Ce chiffre a plus que doublé en sept ans pour pallier le manque criant de main-d’œuvre. Principalement originaires du Mexique, des Caraïbes, de Chine, des Philippines, et du Viêt Nam, ils restent en moyenne six à neuf mois, en fonction des périodes de récolte et des saisons de pêche au homard.

Ces saisonniers passent les frontières canadiennes via le Programme fédéral des travailleurs étrangers temporaires, taillé sur mesure pour eux et censé leur garantir des normes de travail claires.

Mais, aux yeux de Ryan MacRae, ce système protège mal contre le risque d’exploitation. «Ils arrivent dans une situation précaire, ne parlant souvent ni anglais ni français, et sont dépendants de leur employeur pour se loger, se soigner et se déplacer dans des régions rurales éloignées», regrette-t-il.

«On n’a pas la force de porter plainte»

En cas d’abus, les travailleurs n’osent souvent pas porter plainte de peur de perdre leur statut et d’être renvoyés dans leur pays d’origine. «Et ils n’ont pas le droit d’aller travailler ailleurs, car ils sont exclusivement liés à l’entreprise qui les a fait venir», complète Ryan MacRae.

Juan confirme l’omerta qui règne parmi les travailleurs étrangers. «Quand il y a un problème, on se tait par crainte de perdre l’hébergement fourni par notre patron. De toute façon, on n’a pas la force de porter plainte, on travaille tellement, quand on rentre le soir épuisé, on ne pense qu’à dormir pour tenir le coup le lendemain.»