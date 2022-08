Mexicains, Philippins, Jamaïcains à Cap-Pelé, el corazon de l’Acadie

«Heureusement qu’il y a les Mexicains et les Philippins!», affirme Lisette Goguen. Ils travaillent fort, et c’est rendu que tous les employeurs en veulent, pas seulement les shoppes (usines de transformation) de fruits de mer. En plus, ils sont tellement gentils, et ils aiment ça par ici.»

L’expérience des travailleurs temporaires

Cap-Pelé a accueilli plusieurs familles immigrantes, ce qui permet à la population du village de se maintenir. On rencontre un peu partout des jeunes immigrants, débarqués depuis quelques années seulement en Acadie, mais qui parlent déjà un français fort adéquat.

Bien qu’il y ait des défis, ce phénomène permet de croire qu’un Cap-Pelé multiculturel et francophone est possible. Toutefois, la plus grande part des travailleurs étrangers n’ont que des visas de travail temporaires, et ne peut donc pas envisager de fonder des familles ici.

Pour loger ces ouvriers saisonniers, des motels ont été reconvertis en résidences. Parmi ceux-ci, il y a l’ancien Sandy Beach Inn. Plusieurs vélos sont garés le long de sa façade. Matin et soir, on retrouve des ouvriers et ouvrières assis sur les chaises extérieures, placotant.

«Buenos dias»

Incertain de l’accueil que je recevrais, je me suis approché en disant «buenos dias». Deux cousins mexicains dans la trentaine m’ont accueilli bien gentiment. Bien que mon espagnol soit seulement de niveau passable, c’est dans cette langue que nous poursuivons la discussion, puisque leur anglais est tâtonnant et leur français quasi inexistant.