Le cinéaste Phil Comeau: record Guinness de récompenses pour l’Acadie

Après plus de 300 prix décernés par des festivals d’une soixantaine de pays, le réalisateur Phil Comeau va finaliser la candidature de son documentaire Belle-Île en Acadie pour le faire inscrire dans le livre des records Guinness.

Il estime avoir remporté le plus grand nombre de récompenses au monde pour un film documentaire.

«On m’a confirmé que je pouvais envoyer l’inscription quand je voulais, car c’est évident que j’ai gagné le record», dit M. Comeau. «Mais il y a encore d’autres festivals à venir et je ne voudrais pas me faire détrôner trop vite par un autre film, alors je vais attendre à la fin février.»

Un dossier Guinness n’est pas simple

Préparer le dossier officiel demandera une grosse semaine de travail au réalisateur.

«C’est plus compliqué que pour faire inscrire la plus longue guédille au homard», dit-il en riant. «Le dossier doit comprendre une liste complète des dates des prix gagnés aux différents festivals, les lettres et les autres preuves de confirmation. Je suis prêt à faire ça parce que ça en vaut la peine et qu’il est important de se taper sur les épaules pour nos réussites».