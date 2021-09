L’Acadie dans tous ses états sous la loupe de 100 spécialistes

Autre constat: l’Acadie du 21e siècle est de moins en moins rurale.

Au Nouveau-Brunswick, la moitié des francophones vit en milieu urbain et 17% à proximité d’un centre urbain. La population acadienne des Maritimes vieillit plus vite que le Canada en son ensemble, et que les anglophones de la région.

Ainsi, plus de 22% des Acadiens et Acadiennes ont plus de 65 ans, comparé à 19% des anglophones et 16% à l’échelle nationale.

L’immigration ne suffit pas

L’apport des immigrants francophones aux communautés francophones est encore loin de pouvoir pallier la diminution de la population de langue française. Depuis 1991, l’Acadie de l’Atlantique a perdu 16 000 individus, alors que le reste de la population a augmenté de 22 000.

C’est en Nouvelle-Écosse que la perte est la plus prononcée : l’effectif francophone a reculé de 18 % entre 1991 et 2016.