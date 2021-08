L’univers alternatif de l’artiste Mario Doucette: l’Acadie indépendante!

Dans l’Acadie alternative, le duc d’Anville réussit et l’Acadie redevient française.

D’Anville meurt peu après les combats. On donnera quelques années plus tard son nom à une nouvelle ville qui sera la nouvelle capitale de la colonie… et de la République.

Comment l’Acadie devient république

Toujours dans l’univers parallèle de Mario Doucette, c’est lors d’une Convention nationale, en 1881, que les Acadiens votent par référendum pour former une république indépendante… Imitant le Canada qui a fait de même l’année précédente!

Son territoire regroupe les trois provinces maritimes actuelle, avec une forte présence autochtone, alors que les anglophones forment une faible minorité très pauvre.

«L’idée est aussi de créer un pays utopique. Parce que dans la République, les Autochtones sont beaucoup plus présents, les langues autochtones aussi. J’ai voulu imaginer une Acadie beaucoup plus progressiste», explique Mario Doucette.