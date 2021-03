Jackie Vautour, le dernier résistant acadien de Kouchibouguac

Dans le cas de Kouchibouguac, il s’agissait d’expulser 228 familles – 1 200 personnes en tout, dont 85% étaient Acadiens – et de raser sept villages. Le plus populeux, avec 70 familles, était celui de Claire-Fontaine, d’où était originaire et vivait Jackie Vautour.

Un vrai village

Lors du lancement du film Kouchibouguac, l’histoire de Jackie Vautour et des expropriés, en 2007, le résistant acadien avait décrit ainsi son patelin: «Il y avait deux magasins dans le village. On avait notre église, on avait nos écoles, puis on avait bien sûr nos cimetières. Donc, c’était un vrai village, avec de la vraie vie. C’est difficile à imaginer maintenant. On avait nos épiceries, puis les gens faisaient la pêche. Puis tout ça a basculé. Tout ça a été écrasé.»

Il faudra attendre presque 10 ans, soit le 15 janvier 1979, pour que le parc Kouchibouguac soit inauguré. Au départ, l’opération se déroule assez rondement. Mais rapidement, le mécontentement de plusieurs habitants se manifeste: on estime que les montants offerts pour l’achat des terres sont dérisoires.

Plusieurs reprocheront au gouvernement d’avoir profité de la grande pauvreté et du peu d’éducation de ces gens. Les autorités avançaient que la création du parc allait permettre aux habitants d’avoir de meilleures conditions de vie et de sortir du cycle de la pauvreté.

Manifestations et violences

Le rapport de la Commission spéciale d’enquête sur le parc national Kouchibouguac, publié en 1981, présentait une autre façon de voir leur réalité.