Des travailleurs étrangers impatients de retrouver les champs

Toutefois, José Raúl Cortes Prado espère que dans un avenir rapproché, le gouvernement fédéral permettra aux travailleurs étrangers temporaires de venir au Canada avec leurs familles afin de leur permettre de surmonter plus facilement cette période de pandémie.

En 2020, des travailleurs en vacances n’ont pas pu revenir

Éric Patenaude raconte que ses employés ont un contrat de travail d’un an avec une possibilité de vacances annuelles d’un mois. Sauf qu’en 2020 au moment de la première vague, les travailleurs partis rejoindre leurs familles au Guatemala se sont retrouvés dans l’impossibilité de revenir au Canada.

«Certains étaient partis et les vols ont été annulés. On ne pouvait plus les ramener travailler. Ça nous a terriblement affectés […] À cause de ça, ils sont partis en vacances deux mois ou deux mois et demi à la place. Ça nous a coûté très cher, car on ne s’y attendait pas», raconte Éric Patenaude. En raison des risques de ne pas pouvoir revenir au Canada, certains de ses employés ont choisi de sacrifier leurs vacances.

Des travailleurs temporaires craignent de prendre des vacances

«D’autres Guatémaltèques ne veulent plus profiter de leurs vacances par peur de ne plus revenir. Ils préfèrent honorer leurs contrats et gagner de l’argent», explique-t-il.

À la ferme familiale Troistrèfles à Embrun, Pierre Pasquier, producteur laitier et associé, embauche habituellement des stagiaires français pour une durée de six à huit mois. Cette année, il a dû revoir sa stratégie et embaucher un étudiant montréalais pour une durée de deux à trois mois.