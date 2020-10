Notre agriculture actuelle est démodée et obsolète en raison de sa dépendance aux engrais et pesticides.

C’est la thèse de l’agronome français Cédric Rabany dans l’essai Les Agronautes — À la recherche d’une agriculture libérée des pesticides. Paru le 9 mars 2020, le livre est un peu passé inaperçu en raison de la crise sanitaire mondiale. Toutefois, ce livre fait sa place.

Techniques durables

Le livre est une introduction à un éternel débat qui prend de plus en plus de place dans la société moderne.

Cédric Rabany prend la position que l’utilisation des engrais et pesticides peut être évitée, puisque certaines installations agricoles convergent vers le bio et réussissent bien grâce à d’autres techniques plus durables.