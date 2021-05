Ontario : le confinement à la maison prolongé jusqu’au 2 juin

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a annoncé jeudi un prolongement d’au moins deux semaines du confinement panprovincial recommandant aux gens de rester à la maison.

En Ontario, aux prises avec une troisième vague de covid pire que les deux autres, l’ordre de rester à domicile est en vigueur depuis le 8 avril et devait prendre fin le 19 mai, mais il restera en place jusqu’au 2 juin, «au moins».

Confinement : activités essentielles seulement

Cela signifie que les commerces jugés «non essentiels», comme les restaurants et les salons de coiffure, devront demeurer fermés. Le premier ministre a insisté que ces mesures sont nécessaires pour «sauver l’été».

Les résidents ne peuvent sortir de chez eux que pour ces raisons jugées essentielles: le boulot pour ceux qui ne peuvent pas pratiquer le télétravail, l’exercice individuel comme la marche, la course et le vélo, les déplacements à l’épicerie et à la pharmacie, ainsi que les déplacements vers les rendez-vous médicaux et la vaccination.

Pour les régions de Toronto et Peel, un tel confinement, à quelques variations près, est la norme depuis l’automne.