La dose du vaccin anti-covid n’a pas à être adaptée à la morphologie

Pour la majorité des vaccins, l’antigène peut être un virus inactivé, un virus vivant atténué, des fragments de virus ou de bactéries…

L’antigène est fabriqué dans les cellules

Dans le cas particulier des vaccins contre la CoViD-19, l’antigène est la protéine S, présente à la surface du coronavirus.

Il est non pas injecté lors de la vaccination, mais fabriqué au niveau des cellules musculaires… Soit par un adénovirus pour AstraZeneca et Janssen… Soit par les cellules musculaires elles-mêmes pour les vaccins à ARN messager, Pfizer et Moderna.

Le système immunitaire entre alors en jeu. L’antigène va rapidement être détruit par les cellules immunitaires, qui en garderont la mémoire en fabriquant, entre autres, des anticorps spécifiques.

L’ampleur de la réaction ne dépend donc pas de la morphologie de la personne qui reçoit le vaccin, mais de la réactivité de son système immunitaire.