À ce moment, les services religieux seront permis à l’extérieur si la distanciation physique de deux mètres est possible.

Des groupes de 10 personnes pourront pratiquer des activités sportives extérieures. Les camps de jour, le camping et les piscines publiques seront également autorisés.

Le gouvernement estime que cette étape du déconfinement devrait débuter le 14 juin. Pour le moment, 57,6% de la population adulte a reçu au moins une dose. La province prendra aussi en compte le nombre d’hospitalisations et de patients en unités de soins intensifs ainsi que le nombre de cas rapportés quotidiennement.

Deuxième étape du déconfinement : les commerces

Lorsque 70% des adultes auront reçu une dose et que 20% en auront reçu deux, les rassemblements extérieurs pourront accueillir jusqu’à 25 personnes, les rassemblements intérieurs pourront compter jusqu’à cinq personnes et les terrasses pourront accueillir six personnes par table.

Les commerces non essentiels pourront augmenter leur capacité d’accueil à 25%, les services de soins personnels où le port du masque est de mise seront permis, et les parcs aquatiques pourront accueillir des visiteurs.