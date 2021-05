Déclin de la covid : retour des chirurgies «non urgentes» en Ontario

Son gouvernement a fait connaître son intention d’abandonner le code de couleurs covid dans le cadre de son plan d’assouplissement des mesures sanitaires, qui devrait être dévoilé «très bientôt».

En mêlée de presse, la Solliciteure générale Sylvia Jones a fait savoir que le gouvernement pourrait cette fois-ci ne pas mettre l’accent sur une stratégie de réouverture régionale, affirmant que trop de gens se déplacent d’une région à l’autre pour profiter des secteurs ouverts.

Rappelons que l’ordre de rester à la maison doit prendre fin le 2 juin. Des questions face à la possible réouverture avant cette date des activités extérieures, comme le golf et le tennis, demeurent non répondues.

Bientôt 70% des adultes vaccinés contre la covid

Par ailleurs, selon la ministre de la Santé, Christine Elliott, il est fort probable que 70% des adultes ontariens auront reçu une première dose d’un des trois vaccins anti-covid avant la fin du mois de mai.

L’Ontario serait en avance sur son plan de vaccination, et une livraison de doses du vaccin Pfizer a été devancée avant la Fête la Reine Victoria (ce lundi 24 mai). Depuis mardi, les gens âgés de 18 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner.