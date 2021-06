Le virus de la covid échappé d’un labo: ce que l’on sait, ce que l’on ignore

Et quand l’animal est testé positif, les virus trouvés dans la salive, les selles ou le sang sont souvent dégradés. Ce qui nuit au séquençage du génome du virus.

Les chercheurs ont avancé depuis le début de la pandémie. Ils ont identifié deux virus ayant des similitudes avec le SRAS-CoV-2 chez des pangolins malais de l’espèce Manis javanica, saisis par les douanes chinoises. Leur origine géographique n’a pas été établie, mais la similitude n’est que de 85 à 90%.

80 000 animaux sauvages testés

Dans leur quête de l’animal hôte intermédiaire, des chercheurs en Chine ont testé plus de 80 000 animaux sauvages et domestiqués sans trouver de cas positif pour le SRAS-CoV-2.

Les chercheurs estiment qu’il faudra des tests plus stratégiques pour isoler les animaux les plus sensibles à l’infection et ceux qui entrent en contact étroit avec les humains.

Labo : la quête de l’empreinte d’une fuite du virus de la covid

Le scénario d’une fuite d’un laboratoire suppose généralement que des chercheurs conservent un virus pour étudier ses propriétés et mieux comprendre comment il se propage…