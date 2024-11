Travailleurs étrangers: un comité demande la disparition des permis fermés

Dans un rapport, le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration demande au gouvernement de ne plus utiliser de permis fermés, dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires, malgré l’opposition des néodémocrates et des conservateurs.

Le rapport est sans équivoque: le Bloc et les libéraux se sont entendus sur le rapport qui demande au gouvernement de cesser de «recourir aux permis de travail fermés dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires».

Qu’est-ce qu’un permis de travail fermé?

Il s’agit d’un «permis de travail lié à un employeur donné», qui permet à des employeurs canadiens de recruter des immigrants temporaires pour combler les besoins de main-d’œuvre. La particularité est que le travailleur étranger ne peut pas changer d’employeur pendant la durée de son permis.

Depuis 2014, seules les personnes admissibles au Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) et au Programme de la mobilité internationale (PMI) peuvent en bénéficier.

Ce type de permis peut mener à des abus. Des cas d’abus – particulièrement dans les secteurs agricoles, agroalimentaires et de la construction – et d’exploitation, avec des conditions de travail et de vie dégradantes et humiliantes, hors du cadre légal, ont été rapportés.