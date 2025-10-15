Le Collège Boréal et le Centre francophone veulent renforcer l’employabilité

Collège Boréal et CFGT
Carole Nkoa, du Collège Boréal, et Aissa Nauthoo, du Centre francophone du Grand Toronto. Photo: courtoisie CFGT
Publié 15/10/2025 par Soufiane Chakkouche

Le Collège Boréal et le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) viennent de conclure un partenariat destiné à stimuler l’employabilité, la formation et l’innovation entrepreneuriale au sein de la communauté francophone de la région. L’entente s’adresse aux gens qui cherchent des services sociaux, ainsi qu’à des chercheurs d’emplois, qu’ils soient nouveaux arrivants, jeunes diplômés ou en reconversion professionnelle.

À en croire les responsables des deux organismes, cette entente repose sur une volonté commune d’optimiser les ressources et de coordonner les efforts afin de mieux répondre aux besoins sans cesse croissants des francophones de la région du Grand Toronto en matière d’emploi, de formation et d’accès aux services en français.

Complémentarité

«Depuis la réalité post-covid, il y a une croissance des francophones dans la région du Grand Toronto, mais également une croissance au niveau des besoins en navigation socio-économique, qui est aussi un lien de complémentarité entre les deux institutions signataires de ce partenariat», explique Carole Nkoa, vice-présidente du Collège Boréal dans le Centre-Sud-Ouest.

CFGT, Centre francophone
Le CFGT organise sa foire d’emploi annuelle le 6 novembre.

Concrètement, ce mariage de raison se traduit par «la promotion mutuelle des offres de services de formation et d’emploi en français, la réalisation d’évènements offrant des opportunités d’emploi, la réalisation d’ateliers avec des thématiques selon l’expertise des deux organismes, ainsi que l’offre d’opportunités de stages ou d’emplois notamment aux étudiants postsecondaires du Collège Boréal», fait savoir Aissa Nauthoo, vice-présidente, Aide juridique, emploi et établissement au CFGT.

De plus, d’après cette dernière, ce partenariat ambitionne également d’élargir «l’espace économique par le biais de l’entrepreneuriat, car les deux organismes offrent pour l’instant séparément des programmes d’entrepreneuriat».

En outre, cette alliance permettra l’enrichissement de la collaboration autour de grands moments de l’année, comme le gala du Mois de l’histoire des Noirs ou le Mois de la francophonie, pour ne citer que ceux-là.

Viser le nombre

Quant aux bénéficiaires dans la ligne de mire de ce pacte, les signataires voient grand. Ils espèrent puiser dans leurs larges bassins de la clientèle existante.

«Les bénéficiaires sont les clientèles de nos deux institutions avec des programmes conjoints adaptés à leurs besoins», avance Carole Nkoa. «C’est clairement un des intérêts importants qu’on a soulignés lors de nos discussions pour conclure cette entente, à savoir servir le plus grand nombre.»

Centre francophone, CFGT, affichage
Estelle Courty Duchon, PDG du Centre francophone du Grand Toronto. Photo: archives l-express.ca

Même son de cloche du côté d’Estelle Duchon, présidente-directrice générale du CFGT. «Notre force à tous les deux est aussi dans le nombre et dans la capacité de pouvoir desservir beaucoup de gens ensemble.»

«Cela va servir à tous les étudiants du Grand Toronto au Collège Boréal à mieux accéder à nos services et mieux les connaître. De la même façon, parmi la clientèle de notre Centre, beaucoup pourraient bénéficier de formations ou de certaines structures autour de l’entrepreneuriat au collège Boréal.»

Boréal met son incubateur à disposition

Par «certaines structures», Estelle Duchon fait notamment allusion à l’incubateur entrepreneurial du Collège Boréal, qui sera mis à disposition de la clientèle du CFGT selon les termes de l’entente.

«On a aussi de l’appui complémentaire en matière entrepreneuriale avec notre incubateur, qui s’appelle l’EIRI pour l’Espace d’innovation, de recherche et d’incubation. Celui-ci est un centre d’incubation qui accompagne les étudiants, mais aussi les membres de la communauté à lancer leur entreprise. Avec ce partenariat, il va être disponible aux clients du CFGT», confirme Carole Nkoa.

Collège Boréal, Distillerie
L’incubateur Desjardins au Collège Boréal, campus du quartier de la Distillerie à Toronto. Photo: archives l-express.ca

Meilleure chance avec les bailleurs de fonds

Un autre objectif, et pas des moindres, réside dans une éventuelle capacité à augmenter les chances de lever des fonds, notamment gouvernementaux.

«L’autre force commune repose sur le fait qu’on est deux organismes qui ont de très bonnes relations avec nos bailleurs de fonds et les organismes gouvernementaux. Donc, si on se met ensemble pour développer des initiatives communes, les chances de succès seront là pour le bénéfice de la communauté», déclare Estelle Duchon.

L’ère des partenariats

Par ailleurs, si ce partenariat s’inscrit dans le plan stratégique 2025-2030 du CFGT, il est clair que le Centre oriente de plus en plus sa stratégie vers les ententes avec d’autres organismes francophones.

«De façon générale, le Centre a l’ambition de faire un focus sur la question des partenariats et sur comment on peut mieux collaborer ensemble. On continue à identifier les partenaires avec lesquels on peut approfondir les relations de partenariats», confie Estelle Duchon.

Tout porte donc à croire que d’autres annonces semblables suivront dans un avenir proche.

