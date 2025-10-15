Le Collège Boréal et le Centre francophone veulent renforcer l’employabilité

Le Collège Boréal et le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) viennent de conclure un partenariat destiné à stimuler l’employabilité, la formation et l’innovation entrepreneuriale au sein de la communauté francophone de la région. L’entente s’adresse aux gens qui cherchent des services sociaux, ainsi qu’à des chercheurs d’emplois, qu’ils soient nouveaux arrivants, jeunes diplômés ou en reconversion professionnelle.

À en croire les responsables des deux organismes, cette entente repose sur une volonté commune d’optimiser les ressources et de coordonner les efforts afin de mieux répondre aux besoins sans cesse croissants des francophones de la région du Grand Toronto en matière d’emploi, de formation et d’accès aux services en français.

Complémentarité

«Depuis la réalité post-covid, il y a une croissance des francophones dans la région du Grand Toronto, mais également une croissance au niveau des besoins en navigation socio-économique, qui est aussi un lien de complémentarité entre les deux institutions signataires de ce partenariat», explique Carole Nkoa, vice-présidente du Collège Boréal dans le Centre-Sud-Ouest.

Concrètement, ce mariage de raison se traduit par «la promotion mutuelle des offres de services de formation et d’emploi en français, la réalisation d’évènements offrant des opportunités d’emploi, la réalisation d’ateliers avec des thématiques selon l’expertise des deux organismes, ainsi que l’offre d’opportunités de stages ou d’emplois notamment aux étudiants postsecondaires du Collège Boréal», fait savoir Aissa Nauthoo, vice-présidente, Aide juridique, emploi et établissement au CFGT.

De plus, d’après cette dernière, ce partenariat ambitionne également d’élargir «l’espace économique par le biais de l’entrepreneuriat, car les deux organismes offrent pour l’instant séparément des programmes d’entrepreneuriat».