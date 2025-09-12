La rentrée au Collège Boréal à Toronto: «une croissance florissante»

Collège Boréal Toronto
La VP Carole Nkoa (au centre) et l'équipe d'administrateurs et d'enseignants sur la scène de l'auditorium du Collège Boréal à Toronto le 2 septembre. Photos: courtoisie
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 11/09/2025 par l-express.ca

Le 2 septembre, la mobilisation du personnel a assuré une rentrée réussie au campus torontois du Collège Boréal, dans le quartier de la Distillerie, pour les nouveaux étudiants répartis dans 17 programmes.

La vice-présidente régionale Carole Nkoa rapporte un «climat d’accueil chaleureux avec la présence de notre célèbre mascotte et d’un DJ pour lancer la rentrée avec entrain et favoriser la réussite et l’intégration de notre communauté étudiante, dès les premiers jours».

200 nouveaux étudiants

Le campus de Toronto envisage plus de 200 nouveaux étudiants de première année, en personne ou via Boréal en ligne. C’est une augmentation de près de 60% par rapport à 2024-2025: «une croissance florissante».

La rentrée 2025 marque le lancement de la première cohorte du baccalauréat en sciences infirmières comprenant une vingtaine d’étudiantes.

Carole Nkoa souligne également par une progression significative du nombre d’étudiants canadiens ou résidents permanents inscrits, passant du simple au double par rapport à l’an dernier. «Cette évolution témoigne non seulement de l’intérêt croissant envers nos programmes, mais également de la confiance accrue que la communauté locale accorde à Boréal.»

Publicité
Collège Boréal Toronto
Des étudiants du Collège Boréal à Toronto.

Services sur mesure

Le campus de Toronto mise beaucoup sur «un accompagnement adapté aux réalités des nouveaux arrivants dans leur parcours d’intégration».

Le programme Cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC), dédié à l’apprentissage linguistique et à l’intégration, double sa capacité d’accueil, passant de 120 à 240 places.

De nouveaux locaux ont été aménagés pour répondre à la croissance des activités et des services.

Collège Boréal, Distillerie
La salle d’accueil du campus torontois du Collège Boréal. Photo: archives l-express.ca

Relations avec les employeurs

Par ailleurs, «l’équipe du Collège Boréal a intensifié ses efforts auprès des employeurs du Grand Toronto afin de multiplier les possibilités d’emploi et de placement pour les nouveaux inscrits».

«Des collaborations prometteuses avec les employeurs partenaires assurent un accompagnement personnalisé aux chercheurs d’emploi pour ouvrir les perspectives d’embauche et de carrière durable comme des séances de réseautage, des rencontres avec des employeurs partenaires, et un suivi personnalisé.»

Publicité

Ces initiatives permettent également une plus grande sensibilisation de la communauté économique locale et régionale aux services que le Collège Boréal met à sa disposition, fait valoir Carole Nkoa.

Collège Boréal Toronto
Rentrée au Collège Boréal à Toronto: des étudiants dans l’auditorium.

Entrepreneuriat

Lors de la rentrée, l’Espace d’innovation, de recherche et d’incubation Desjardins (EIRI), a accueilli les étudiantes et étudiants à son kiosque.

«Plusieurs ont exprimé leur enthousiasme à l’idée de bénéficier gratuitement des services d’accompagnement de cet incubateur pour le lancement de leur entreprise. Déjà, une dizaine d’étudiants ont manifesté leur intérêt à entreprendre cette démarche.»

Partenariats avec le milieu postsecondaire

Le campus de Toronto accueille régulièrement des formations postsecondaires, des ateliers communautaires, ou encore des productions audiovisuelles, en soirée et les fins de semaine.

On veut ici «renforcer les synergies entre établissements, soutenir la vitalité de la francophonie torontoise, et répondre à la forte demande d’espaces accessibles pour l’éducation, la culture et l’entrepreneuriat, en particulier dans le centre-ville de Toronto où les espaces de location sont rares et convoités».

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur