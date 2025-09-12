La rentrée au Collège Boréal à Toronto: «une croissance florissante»

Le 2 septembre, la mobilisation du personnel a assuré une rentrée réussie au campus torontois du Collège Boréal, dans le quartier de la Distillerie, pour les nouveaux étudiants répartis dans 17 programmes.

La vice-présidente régionale Carole Nkoa rapporte un «climat d’accueil chaleureux avec la présence de notre célèbre mascotte et d’un DJ pour lancer la rentrée avec entrain et favoriser la réussite et l’intégration de notre communauté étudiante, dès les premiers jours».

200 nouveaux étudiants

Le campus de Toronto envisage plus de 200 nouveaux étudiants de première année, en personne ou via Boréal en ligne. C’est une augmentation de près de 60% par rapport à 2024-2025: «une croissance florissante».

La rentrée 2025 marque le lancement de la première cohorte du baccalauréat en sciences infirmières comprenant une vingtaine d’étudiantes.

Carole Nkoa souligne également par une progression significative du nombre d’étudiants canadiens ou résidents permanents inscrits, passant du simple au double par rapport à l’an dernier. «Cette évolution témoigne non seulement de l’intérêt croissant envers nos programmes, mais également de la confiance accrue que la communauté locale accorde à Boréal.»