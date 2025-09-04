Une nouvelle École des sciences humaines et de l’excellence pédagogique au Collège Boréal

Collège Boréal
Liane Romain, doyenne de la nouvelle École des sciences humaines et de l’excellence pédagogique au Collège Boréal.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 04/09/2025 par l-express.ca

Le Collège Boréal vient de créer une nouvelle École des sciences humaines et de l’excellence pédagogique, placée sous la direction de la doyenne Liane Romain.

«La création de cette école s’inscrit dans une volonté de Boréal d’offrir à chaque étudiante et étudiant tous les outils nécessaires pour maximiser leur réussite scolaire et leurs chances d’intégration sur marché du travail», explique Paulette Bonin, vice-présidente à l’Enseignement.

Cinq écoles de programmes

Basé à Sudbury et gérant plusieurs campus à travers la province, dont à Toronto, le Collège Boréal compte désormais cinq écoles de programmes. Celle de Liane Romain s’ajoute à l’École des affaires et des services communautaires dirigée par Jean Cotnoir, l’École des sciences de la santé dirigée par Suzanne Lemieux, ainsi que l’École de l’environnement et des richesses naturelles et l’École des métiers et des technologies appliquées dirigées par Daniel Leduc.

Titulaire d’une maîtrise en changement global de l’Université Athabasca, d’un baccalauréat en linguistique et psychologie de l’Université Laurentienne, et de plusieurs certificats en leadership, Liane Romain contribue au développement et à la gestion des programmes et services du Collège Boréal depuis 2017.

Publicité

Elle continuera de diriger le Centre de leadership et d’innovation pédagogique du Collège Boréal (CLIP), qui accompagne ses spécialistes en pédagogie, technopédagogie, enseignement à distance et développement curriculaire au service des étudiants.

Compétences culturelles et sociales

Liane Romain aura maintenant pour responsabilité de consolider et de développer les compétences culturelles et sociales de la communauté étudiante à travers la gamme des programmes et services de l’établissement.

«Je suis honorée par cette nomination qui renforce mon engagement et ma détermination vis-à-vis des valeurs du Collège Boréal», commente Liane Romain. «Notre établissement démontre qu’il offre le meilleur de la formation collégiale, tant d’un point de vue technologique que collectif et humain.»

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur