Une nouvelle École des sciences humaines et de l’excellence pédagogique au Collège Boréal

Le Collège Boréal vient de créer une nouvelle École des sciences humaines et de l’excellence pédagogique, placée sous la direction de la doyenne Liane Romain.

«La création de cette école s’inscrit dans une volonté de Boréal d’offrir à chaque étudiante et étudiant tous les outils nécessaires pour maximiser leur réussite scolaire et leurs chances d’intégration sur marché du travail», explique Paulette Bonin, vice-présidente à l’Enseignement.

Cinq écoles de programmes

Basé à Sudbury et gérant plusieurs campus à travers la province, dont à Toronto, le Collège Boréal compte désormais cinq écoles de programmes. Celle de Liane Romain s’ajoute à l’École des affaires et des services communautaires dirigée par Jean Cotnoir, l’École des sciences de la santé dirigée par Suzanne Lemieux, ainsi que l’École de l’environnement et des richesses naturelles et l’École des métiers et des technologies appliquées dirigées par Daniel Leduc.

Titulaire d’une maîtrise en changement global de l’Université Athabasca, d’un baccalauréat en linguistique et psychologie de l’Université Laurentienne, et de plusieurs certificats en leadership, Liane Romain contribue au développement et à la gestion des programmes et services du Collège Boréal depuis 2017.