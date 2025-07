L’Université Laurentienne et le Collège Boréal renouvellent leur collaboration

Former une main d’oeuvre bilingue

«La signature de cette nouvelle entente permet de formaliser une collaboration de longue date au service des francophones de l’Ontario», a déclaré Daniel Giroux, président du Collège Boréal. «Notre objectif: former une main-d’œuvre véritablement bilingue capable de répondre aux enjeux actuels et futurs du monde de l’emploi.»

La rectrice de l’Université Laurentienne, Lynn Wells, rappelle que «depuis plus de 60 ans, la Laurentienne fait partie intégrante de la francophonie du Nord de l’Ontario».

«Avec nos 2500 étudiants francophones [sur un total de 8000] et plus de 85% de personnel francophone, notre engagement envers l’éducation en français est ferme et constant. Ce protocole est une étape importante vers des partenariats fructueux qui renforcent notre identité et ouvrent de nouvelles avenues pour les étudiantes et étudiants francophones.»

Le Collège Boréal est aussi présent dans une trentaine de communautés du Nord et du Sud de la province, notamment à Toronto, avec un campus dans le quartier de la Distillerie.