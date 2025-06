Le Collège Boréal reconduit Daniel Giroux à la présidence

Le mandat de l’actuel président du Collège Boréal, Daniel Giroux, a été renouvelé jusqu’en 2031. La présidente de l’établissement post-secondaire franco-ontarien, Linda Dugas, en a fait l’annonce le 12 juin au campus principal de Sudbury lors d’un rassemblement célébrant les réalisations du personnel.

Il s’agit d’un troisième mandat de cinq ans pour Daniel Giroux. «Depuis sa réélection en 2020, Daniel Giroux a su diriger Boréal à travers une crise sanitaire mondiale et dans un contexte d’instabilité financière du secteur de l’enseignement postsecondaire», indique le conseil d’administration.

Le budget du Collège a augmenté de près de 24% depuis son entrée en poste, atteignant quelque 152 millions $ en 2025. Les huit campus de Boréal à travers la province ont également pris de l’ampleur, notamment à Ottawa, Toronto, Nipissing Ouest, Timmins, Kapuskasing et Windsor.

En janvier dernier, Daniel Giroux s’est également vu remettre la plus haute distinction de l’Ordre des comptables professionnels agréés de l’Ontario.

«Diriger notre établissement trentenaire afin que les francophones de l’Ontario bénéficient de ses nombreux programmes et services est un honneur que j’accepte avec fierté, choyé d’être entouré d’un personnel dont les compétences, l’expertise et le dévouement ne cessent d’être reconnus partout en province et au-delà», a déclaré Daniel Giroux.