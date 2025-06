Le Centre francophone déploie une campagne d’affichage à grande échelle

Le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) vient de lancer une ambitieuse campagne de promotion avec l’appui du géant canadien de l’affichage publicitaire Pattison. Objectif: renforcer la visibilité de ses services et braquer les projecteurs sur l’impact concret de ses actions auprès de la population francophone du Grand Toronto.

Trouver sa place. Ensemble., c’est le slogan choisi par les responsables de la nouvelle campagne publicitaire du CFGT. Il s’agit d’affiches extérieures qui seront visibles notamment dans les transports en commun et sur les panneaux urbains, avec pour objectif déclaré, rapprocher les Franco-Torontois des services du Centre.

«On s’est dit que c’était important que les nouveaux arrivants et/ou les personnes qui ne sont pas forcément connectées avec la communauté francophone aient l’occasion de l’être», explique la PDG du Centre, Estelle Courty Duchon.

«L’objectif principal de cette initiative est de faire rayonner la francophonie et faire connaître nos services, parce que, si on n’est pas connu, on ne peut pas aider les gens.»

Des visages, des voix, des parcours

Au cœur de cette campagne, on trouve des témoignages de personnes ayant bénéficié des services du CFGT, tels que le soutien à l’emploi, les soins de santé, l’aide juridique ou l’accompagnement à l’installation… autant de services essentiels illustrés à travers des visuels évocateurs et des messages solidaires.