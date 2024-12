Des partenaires fiers du Centre francophone du Grand Toronto

«L’objectif de cet événement est double. On veut démontrer à nos politiciens la force du réseau francophone et celle de ses partenariats, parce que plus nos députés nous connaissent et connaissent notre réseau et plus ils peuvent nous appuyer, car ils ont besoin d’avoir une lentille francophone dans les projets de loi qu’ils défendent en chambre ou aux ministères.»

Les défis de la communauté

Ces propos semblent avoir trouvé des oreilles réceptives. Le député Stéphane Sarrazin nous confirme: «C’est une belle occasion pour moi de rencontrer tous les prestataires de services en français réunis sous le même toit pour comprendre leurs besoins et défis».

«C’est l’opportunité parfaite parce qu’à travers toutes ces discussions que j’ai menées avec eux, ça nous donne l’heure juste sur ce qu’on pourrait faire ou solutionner pour améliorer la vie des Franco-Ontariens.»

Et d’insister: «Ce qui est important pour nous au ministère des Affaires francophones, c’est de rendre tous les autres ministères redevables aux francophones. C’est notre travail d’écouter tout ce que ces gens ont à dire aujourd’hui pour rapporter ça aux différents ministères, car on est la voix des francophones de l’Ontario.»

Réseauter avant tout

Du côté des partenaires, le mot d’ordre est réseautage, et ce afin de consolider les partenariats en cours ou en trouver de nouveaux.