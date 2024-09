Le Centre francophone répond à une demande de services en croissance

«Je me souviens très bien du 17 septembre 2018, lorsque vous m’avez accueilli dans vos locaux du 555 Richmond Ouest à l’occasion de votre AGA, pour discuter de l’UOF, qui n’était alors qu’un projet sur papier», a rappelé Normand Labrie. «Six ans plus tard, c’est à mon tour de vous accueillir dans une institution publique, rassemblant des étudiants, des professeurs et du personnel administratif, qui incarnent la richesse et la diversité de notre communauté francophone du Grand Toronto.»

Traumatisme

Chris Glover, le député provincial néo-démocrate de la circonscription de Spadina—Fort York, a raconté qu’il y a quelques mois, une travailleuse en établissement lui a relaté «l’histoire poignante d’un immigrant francophone qui s’est présenté en larmes à son bureau».

«Ce nouvel arrivant venait d’un pays marqué par de profondes blessures traumatiques, où la santé mentale n’est malheureusement pas une priorité.» C’est à travers l’accompagnement des travailleurs sociaux du Centre francophone, dit-il, que cet individu a progressivement retrouvé un certain bien-être et un sentiment de sécurité.

«Je tiens à remercier vivement les équipes du CFGT qui soutiennent les nouveaux arrivants francophones dans de nombreux domaines essentiels, notamment le logement, l’emploi, la santé mentale…»

Une année marquante pour le CFGT

Parmi les autres réalisations du CFGT au cours de la dernière année, on a fait valoir «le relancement du programme de bénévolat qui a permis à 130 volontaires de contribuer au succès des événements après une pause due à la pandémie».