Nouveaux espaces de travail et formations à la résilience au Centre francophone

«Ces sessions ont encouragé le bien-être, l’engagement et la motivation du personnel en lui offrant des outils et des stratégies pour gérer efficacement le stress et les défis quotidiens», explique-t-on.

«Elles ont également renforcé la cohésion d’équipe et cultivé un environnement de travail positif et épanouissant, contribuant ainsi à un cadre de travail plus sain et plus productif.»

Gamme de services

Le Centre francophone du Grand Toronto est la porte d’entrée des francophones établis ou venant s’installer dans la région.

À son siège social et au moyen de huit autres points de services, le Centre fournit une gamme de programmes tels des soins de santé primaires et de santé mentale, l’aide à l’établissement et à l’intégration des personnes nouvellement arrivées, le soutien à l’emploi, l’aide juridique, le logement, ainsi que le développement de la petite enfance, de la jeunesse et de la famille.

Par ailleurs, depuis le départ de la PDG Florence Ngenzebuhoro le 31 mars, le Centre a réorganisé son comité de direction.