L’UOF lance son premier catalogue de formation continue

L’Université de l’Ontario français (UOF), à Toronto, marque cette rentrée avec le lancement de son programme de formation continue – appelée également formation pour adultes ou formation sur mesure – dédié aux professionnels bilingues ou francophones désireux d’améliorer leurs compétences ou changer de carrière.

Ce ne sont pas moins de 30 formations, 6 webinaires et 32 certifications numériques que propose l’UOF cette année dans son premier catalogue semestriel de formation continue.

«Cela fait une année et demie qu’on prépare ce programme, car il fallait concevoir les contenus, trouver les bons formateurs et avoir la bonne plateforme. Mais on est content du rendu, même si ce n’est qu’un début qui est certainement appelé à s’améliorer», relativise Danielle Vadius, directrice de la formation sur mesure et du développement des affaires.

Identification des besoins

Toutefois, avant de jeter son dévolu sur les matières proposées dans ce catalogue, l’UOF a lancé en 2023 un appel d’offres relatif à une étude de marché. Selon les informations de l-express.ca, cet appel d’offres a été remporté par la Fédération des gens d’affaires francophone de l’Ontario (FGA).

«On a commencé par faire une étude de marché en questionnant, entre autres, différentes entreprises et organisations en l’Ontario pour voir quels sont leurs besoins. Cette étude nous a permis de qualifier les contenus. Cela dit, on a bonifié cela en ajoutant des petites formations complémentaires et plus génériques», explique Danielle Vadius.