Les universités franco-ontariennes à la croisée des chemins

Le document proposait trois options pour les établissements francophones:

fédérer l’Université de l’Ontario français et l’Université de Hearst à l’Université d’Ottawa,

les fédérer au Collège Boréal et au collège La Cité,

ou mettre en place un réseau intégré ou un consortium qui favoriserait la collaboration entre tous les établissements d’enseignement postsecondaire francophones et bilingues et qui serait «logiquement» chapeauté par l’Université d’Ottawa.

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario avait alors réagi au rapport en insistant sur le caractère «non négociable» du «par et pour» dans la gouvernance du système postsecondaire francophone.

Une vie étudiante en français

«Ça peut être une très bonne chose parce que ça répond aux besoins des étudiants, aux besoins du marché. À l’ère du cours de l’enseignement hybride, il y a des opportunités pour l’accès à l’éducation postsecondaire en français dans les régions plus rurales, plus éloignées. Mais il faut pouvoir offrir une vie étudiante et sociale aussi en français, [sinon] il y aura quand même de l’assimilation qui va [se] faire», nuance François Hastir.

Aurélie Lacassagne ne voit pas non plus d’un bon œil la recommandation du comité. «Formaliser ça avec l’Université d’Ottawa qui chapeaute [l’entité], j’avoue ne pas bien comprendre pourquoi. Et qu’est-ce qui ferait que l’Université d’Ottawa, mis à part sa grosseur, [ait cette] légitimité?»

«Oui, il y a l’Ontario français, bien sûr, mais il y a quand même des identités assez fortes et des réalités surtout complètement différentes», observe-t-elle. «Si on était chapeautés par un organisme qui ne connaît pas nos communautés, qui ne connaît pas nos réalités, ça pourrait être inquiétant.»