Le Centre francophone et l’AEFO distribuent 80 kits scolaires

Accueil et intégration

L’accueil et l’orientation des nouveaux arrivants, notamment vers les écoles, le logement et l’emploi, est l’un des services les plus visibles du CFGT, qui offre aussi de l’aide juridique et des soins de santé, à son siège social du 555 Richmond Ouest et à six autres bureaux.

Le 20 Lower Spadina abrite notamment le Coin de la petite enfance du CFGT, son programme Connexions communautaires et son Programme d’intégration dans les écoles francophones.

La distribution de kits scolaires se veut «un geste de solidarité et d’affirmation de nos valeurs», a déclaré Estelle Duchon.

«En offrant ces kits, nous ne faisons pas que répondre à un besoin matériel, nous affirmons notre engagement envers l’égalité des chances pour chaque enfants.»

Cet «esprit de communauté et de solidarité» a également été souligné par le représentant de l’AEFO.