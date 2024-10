Estelle Courty Duchon confirmée comme PDG du Centre francophone

«Sous sa direction, le CFGT continuera non seulement à prospérer mais aussi à approfondir ses services tout en restant fidèle à sa mission: offrir une gamme diversifiée de services sociaux et de santé communautaire qui améliorent le bien-être de tous les francophones du Grand Toronto.»

20 millions $

Avec un budget de 20 millions $ et plus de 100 employés dans une dizaine de bureaux dans le Grand Toronto, le Centre offre des services d’établissement, emploi, santé, soutien juridique, enfance et famille, accès au logement… Son siège social est situé au 555 rue Richmond Ouest.

«Grâce à son approche collaborative et à son écoute attentive, Estelle Courty Duchon saura maintenir une organisation agile et réactive face aux défis actuels, tout en renforçant la coopération avec les partenaires financiers, institutionnels et communautaires.»

«Cette nomination marque une nouvelle étape pleine de promesses pour le Centre francophone du Grand Toronto», conclut Aliou Sène.