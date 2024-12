Le Centre francophone inaugure son bureau de Brampton

Le CFGT, dont le siège social est au 555 rue Richmond Ouest au centre-ville, a ouvert plusieurs antennes ces dernières années, dont celles de Mississauga et de Scarborough, s’ajoutant aux bureaux de North York et au comptoir à l’aéroport Pearson.

Pour Brampton, cela a pris plus de trois ans entre les premières consultations communautaires et l’ouverture officielle de ce bureau, rendue possible une fois avoir décroché un financement de la Région de Peel en 2024.

Trois employés, quatre services

Le bureau de Brampton offre ses services piliers, à savoir: l’accueil des nouveaux arrivants, l’assistance en matière de logement, l’aide à l’emploi et le soutien juridique, et ce en se voulant complémentaire aux services déjà offerts in situ par les partenaires du CFGT.

Trois employés gèrent le tout, soit la capacité maximale journalière du bureau. Néanmoins, une rotation est mise en place pour permettre aux employés des quatre services de se relayer sur place.

Isidore Rodrigue Mbaga Manga, un nouvel arrivant qui bénéficie déjà des services de ce nouveau bureau, témoigne: «le CFGT m’a aidé principalement pour l’emploi et le soutien familial. Le fait que ce soit accessible ici, à Brampton, a transformé notre quotidien.»