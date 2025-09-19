Centre francophone: Colette Raphaël succède à Aliou Sène

Dans une entrevue accordée à l-express.ca, Aliou Sene, président sortant du conseil d’administration du Centre francophone du Grand Toronto (CFGT), a exprimé l’émotion qui l’habite au moment de tourner la page, après six années d’engagement au service de l’organisme. Selon lui, le CFGT se trouve aujourd’hui dans une position «solide», jouissant d’une visibilité croissante et affirmant de plus en plus son rôle de leadership au sein de la francophonie ontarienne.

«Quand on parle du CFGT, on parle d’un leadership qui s’exerce non seulement dans le Grand Toronto, mais également à l’échelle provinciale», souligne Aliou Sene en marge de l’assemblée générale annuelle du 15 septembre. Colette Raphaël lui succède à la présidence.

«En quittant l’organisme aujourd’hui, la fierté est un sentiment qui m’anime, mais aussi celui d’avoir rempli ma mission. Nous allons passer le flambeau à la prochaine équipe, qui saura prendre le relais et poursuivre le travail amorcé.»

Croissance des services

Le CFGT publie un bilan 2024-2025 marqué par l’élargissement de ses services et une fréquentation accrue. L’année a vu la conclusion du plan stratégique 2020-2025 et le lancement d’une consultation pour préparer le plan 2025-2030, qui a recueilli plus de 800 contributions.

L’ouverture d’un nouveau site à Brampton figure parmi les faits marquants. Ce point de service a enregistré plus de 1 500 interactions. Le CFGT a également poursuivi son rôle d’accueil à l’aéroport Pearson, où plus de 46 000 personnes ont été aiguillées, dont 8 356 francophones. En tout, environ 12 600 francophones ont utilisé les services du Centre, soit une hausse de 18 % par rapport à l’année précédente (hors aéroport).