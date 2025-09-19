Centre francophone: Colette Raphaël succède à Aliou Sène

Assemblée générale annuelle

CFGT, Centre francophone
Les membres du conseil d’administration du CFGT, accompagnés de la PDG Estelle Duchon et des membres du comité de direction. Photos: Hamza Ziad, l-express.ca
Publié 19/09/2025 par Hamza Ziad

Dans une entrevue accordée à l-express.ca, Aliou Sene, président sortant du conseil d’administration du Centre francophone du Grand Toronto (CFGT), a exprimé l’émotion qui l’habite au moment de tourner la page, après six années d’engagement au service de l’organisme. Selon lui, le CFGT se trouve aujourd’hui dans une position «solide», jouissant d’une visibilité croissante et affirmant de plus en plus son rôle de leadership au sein de la francophonie ontarienne.

«Quand on parle du CFGT, on parle d’un leadership qui s’exerce non seulement dans le Grand Toronto, mais également à l’échelle provinciale», souligne Aliou Sene en marge de l’assemblée générale annuelle du 15 septembre. Colette Raphaël lui succède à la présidence.

«En quittant l’organisme aujourd’hui, la fierté est un sentiment qui m’anime, mais aussi celui d’avoir rempli ma mission. Nous allons passer le flambeau à la prochaine équipe, qui saura prendre le relais et poursuivre le travail amorcé.»

Le président sortant Aliou Sene avec la nouvelle présidente Colette Raphaël et la PDG Estelle Duchon.

Croissance des services

Le CFGT publie un bilan 2024-2025 marqué par l’élargissement de ses services et une fréquentation accrue. L’année a vu la conclusion du plan stratégique 2020-2025 et le lancement d’une consultation pour préparer le plan 2025-2030, qui a recueilli plus de 800 contributions.

L’ouverture d’un nouveau site à Brampton figure parmi les faits marquants. Ce point de service a enregistré plus de 1 500 interactions. Le CFGT a également poursuivi son rôle d’accueil à l’aéroport Pearson, où plus de 46 000 personnes ont été aiguillées, dont 8 356 francophones. En tout, environ 12 600 francophones ont utilisé les services du Centre, soit une hausse de 18 % par rapport à l’année précédente (hors aéroport).

Les programmes liés à l’emploi, à l’aide juridique, à la santé, à la santé mentale, au logement et aux services pour l’enfance et la famille ont connu une progression. Le taux de satisfaction des usagers atteint 87%.

«L’année 2024-2025 a été placée sous le signe de la force du collectif», note Estelle Duchon, PDG du CFGT.

De son côté, Aliou Sène, souligne la continuité: «Nous avons posé des bases solides, et il est important de faire progresser notre centre pour répondre aux aspirations de notre communauté et renforcer son rayonnement.»

Centre francophone Brampton
Coupure officielle du ruban au nouveau bureau du CFGT à Brampton par la PDG Estelle Duchon en décembre 2024. Photos: courtoisie

Cap sur 2025–2030

Fruit d’une consultation communautaire ayant recueilli plus de 800 contributions, le plan stratégique 2025–2030 trace les grandes orientations du CFGT pour les cinq prochaines années. Selon la haute direction, cette démarche participative a permis de dégager des priorités en phase avec les besoins exprimés par la communauté francophone et francophile de la région.

Le plan met de l’avant plusieurs axes, dont le développement et la diversification du continuum de services, l’élargissement de la clientèle, le renforcement du rôle de l’organisme comme acteur communautaire central et la consolidation de sa capacité organisationnelle.

Le défi principal consistera désormais à mesurer l’impact de ces orientations. «Pour chaque axe, nous mettrons en place des indicateurs précis dédiés à l’évaluation d’impact et à l’analyse des données», souligne Aliou Sène.

Cette dimension est également mise en avant par la direction générale. «Il reste du travail à accomplir durant la première année pour assurer la fiabilité de la collecte de données et rectifier la trajectoire si nécessaire», indique Estelle Duchon.

Conçu comme un cadre de référence, le plan stratégique 2025–2030 a pour objectif de guider les actions du CFGT.

«Son efficacité reposera sur la capacité de l’organisme à transformer ses objectifs en résultats mesurables et à adapter ses interventions aux besoins réels de la communauté», explique Colette Raphaël, nouvelle présidente du CA.

Foire d’emploi du CFGT le 6 novembre 2025.

Une fin d’année mouvementée

Le 25 septembre, le CFGT participera aux célébrations du 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien, avec une présence à Sudbury et à Toronto dans les différents lieux de commémoration. Il organise une grande célébration communautaire le 27 septembre à l’école Gabrielle-Roy, marquée par des conférences, une chorale, des prestations artistiques et des activités interactives.

Le 30 septembre, des activités spéciales auront lieu dans les centres On y va à l’occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. En octobre, des campagnes de sensibilisation seront menées autour de la santé communautaire et du cancer du sein.

La Foire d’emploi bilingue est annoncée pour le 6 novembre à Metro Hall (10 h à 15 h). Le 25 novembre, un forum se déroulera dans les locaux du CFGT pour souligner la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Comme chaque année, le Brunch des partenaires aura lieu en début décembre, lieu à confirmer.

kits scolaires CFGT
Des familles bénéficiaires de kits scolaires du CFGT. Photos: Soufiane Chakkouche, l-express.ca

Un budget de près de 20 millions $

Le CFGT affiche pour 2024-2025 une situation financière stable, marquée par des revenus de 19,8 M$, en hausse de 3,04% par rapport à l’exercice précédent. Cette progression s’explique notamment par une diversification des sources de financement et une augmentation du soutien fédéral, provincial, municipal et d’autres partenaires.

Les dépenses s’élèvent à 19,5 M$, contre 18,6 M$ en 2023-2024, reflétant l’élargissement des activités et des services. Selon le CFGT, cette performance témoigne d’une gestion rigoureuse et de la reconnaissance du rôle central que joue l’organisme au sein de la francophonie torontoise.

Toutefois, «on s’apprête à vivre des moments difficiles dans un climat un peu plus austère», souligne Estelle Duchon. «Nous allons continuer à approcher nos bailleurs de fonds pour les avoir de notre côté, afin de répondre adéquatement aux besoins de la communauté.»

Un nouveau CA

Le nouveau conseil d’administration présidé par Colette Raphaël comprend Denys Giguère à la vice-présidence, Émilie Bruneau au poste de secrétaire et Julie Brisson à la trésorerie. Le conseil est complété par Caroline Moreau, Cedric Ngabonizza, Sara-Christine Gemson, Julie Labrie, Patrick Boily et Serge Paul.

