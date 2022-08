Centre francophone: l’accueil à l’aéroport Pearson prend de l’expansion

Le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) augmente ses services d’accueil offerts à l’aéroport international Lester B. Pearson grâce à un appui financier supplémentaire du ministère fédéral de l’Immigration.

Depuis le 1er août dernier, le CFGT offre des services d’information, d’aiguillage et de renseignements généraux non seulement aux francophones nouvellement arrivés, mais aussi à l’intention des anglophones et des allophones dès leur arrivée à l’aéroport Pearson de Toronto.

Aux terminaux 1 et 3 de l’aéroport

Le CFGT assure ainsi une présence plus accrue aux kiosques aux terminaux 1 et 3 pour tous les résidents permanents qui arrivent au Canada à cet aéroport.

Ce nouveau service permettrait de servir jusqu’à 40 500 personnes par année.

«Le CFGT espère augmenter le nombre de francophones et de francophiles qui recevront un accueil, par une présence accrue et continue pendant des créneaux horaires qui n’étaient pas couverts par le CFGT auparavant», précise Aïssa Nauthoo, vice-présidente, Aide juridique, Emploi et Établissement.

«C’est un complément de services qui va nous rendre encore plus efficaces dans la prestation des services d’accueil pour les francophones.»