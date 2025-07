L’école Gabrielle-Roy va célébrer ses 50 ans d’histoire

«L’école devient un espace francophone global, où les élèves vivent la langue non seulement en classe, mais aussi dans toutes les sphères de leur quotidien», conclut-il.

Intégration facilitée

De son côté, Fatima Zahra Niri, ancienne élève de l’école Gabrielle-Roy (promotion 2008), souligne l’importance de son passage dans cet établissement dans son parcours d’intégration en tant qu’immigrante au Canada.

«En tant qu’enfant immigrante ne parlant que l’arabe et le français, intégrer une école francophone comme Gabrielle-Roy m’a permis de m’acclimater rapidement à mon nouvel environnement.»

«Je remercie sincèrement mes parents d’avoir fait le choix de m’inscrire dans une école où l’on vivait entièrement en français. Cela a grandement facilité mon intégration.»

Moins de parents, plus de défis

Selon Lina Benabderrahmane, présidente du conseil des parents de l’école, cette instance est habituellement composée d’une douzaine de membres ou plus. Cette année, toutefois, l’équipe a dû fonctionner avec seulement cinq parents, ce qui a rendu la tâche plus exigeante, d’autant plus qu’il s’agit d’un engagement bénévole demandant temps, énergie et dévouement à long terme.