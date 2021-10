La Mosaïque candidate au Réseau des écoles de l’UNESCO

En effet, cette école du Conseil scolaire Viamonde est reconnue pour ses travaux en éducation environnementale et a récemment obtenu la certification platine de l’organisme ÉcoÉcoles Canada.

Engagement citoyen

«Mon but est de susciter un sentiment de citoyenneté et d’engagement chez les élèves», explique M. Labelle. «Je veux qu’ils se questionnent sur le monde qui les entoure et qu’à leur niveau, ils participent à la création d’une société plus sûre, plus juste et respectueuse de l’environnement.»

«L’accès à l’éducation pour tous, par exemple, est un thème qui sera abordé cette année avec les jeunes.»

En tant qu’école candidate, les élèves et le personnel de l’École élémentaire La Mosaïque participeront à des projets sur des thématiques d’envergure régionale, nationale et mondiale.

L’école La Mosaïque a décidé de baser ses projets sur trois axes: