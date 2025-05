Le Salon du livre de Toronto salue sa plus grande cohorte de bénévoles

Écrivant dans les deux langues officielles, elle constate une différence notable dans son processus créatif. «Ce que j’écris en anglais n’a pas le même punch que ce que je crée en français», confie-t-elle.

Pour que la francophonie ne disparaisse pas

«Je fais partie de l’équipe du Salon depuis 18 ans, en tant que membre du conseil d’administration, et l’on sent aujourd’hui qu’une page se tourne», confie Valéry Vlad. «Avec le départ à la retraite de Paul Savoie et la nomination de notre nouvelle directrice générale, Eunice Boué, une transition s’amorce clairement.»

Cette transition, Valéry Vlad l’envisage comme une opportunité de renouveau. «Lors de la prochaine assemblée générale annuelle, nous allons tenter de renouveler le conseil d’administration, et de le doter des outils et des personnes alignées avec la vision portée par Eunice.»

Il rappelle également l’importance du soutien communautaire envers des initiatives comme le Salon du livre de Toronto. «Il faut sortir de son coin et s’intéresser aux médias francophones locaux qui relaient nos initiatives.»

Dans un contexte politique tendu, notamment avec les États-Unis, Valéry Vlad souligne un enjeu identitaire. «Selon la vision dominante de nos voisins du Sud, la francophonie canadienne n’existe pas. C’est pourquoi il est crucial que nous restions soudés pour faire vivre ce genre d’initiatives.»